Novi, bambino di due anni muore annegato nella piscina di casa

NOVI DI MODENA - Tragedia domestica a Sant'Antonio in Mercadello, frazione di Novi di Modena: nella serata di ieri, lunedì 3 luglio, infatti, un bambino di due anni è morto annegato nella piscina che si trova nel giardino della sua abitazione. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, intorno alle ore 21.30 il bambino sarebbe caduto nella piscina, allestita nel giardino dell'abitazione appena qualche giorno prima. Non appena i genitori si sono accorti di quanto avvenuto, hanno allertato i soccorsi, immediatamente giunti sul posto. Nonostante l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasportato il bimbo in ospedale, purtroppo per il bambino non c'è stato nulla da fare. I medici hanno potuto solamente constatarne il decesso.