Finale Emilia, rinnovo rappresentanza sindacale: Femca Cisl primo sindacato in Panariagroup

«È davvero una grande soddisfazione essere primo sindacato nel sito di Finale Emilia di un gruppo leader a livello mondiale nella produzione e vendita di piastrelle – dichiara il segretario generale della Femca Cisl Emilia Centrale, Massimo Muratori -I lavoratori hanno scelto liberamente attraverso il proprio voto di riporre la fiducia in colleghi disponibili a mettersi in gioco per migliorare le condizioni di lavoro. Il nostro impegno sarà rivolto in particolare alla stabilizzazione dei posti di lavoro, tutela della salute e sicurezza, carichi di lavoro, welfare, smart-working, formazione continua e meritocrazia. Inoltre avremo massima premura nella definizione del premio di risultato quale strumento di redistribuzione della miglior efficienza e redditività aziendali in un’ottica di crescita economica per i lavoratori».

«Su questo tema ci confronteremo con l’azienda affinché la transizione, oltre a essere green, - conclude Muratori - sia anche socialmente sostenibile e crei nuove opportunità di lavoro».

FINALE EMILIA - Vittoria della Femca Cisl alle elezioni per il rinnovo della rsu (rappresentanza sindacale unitaria) di Panariagroup di Finale Emilia. Hanno votato 187 lavoratori su 239 aventi diritto (circa il 78%). Con 105 preferenze (pari al 56%) la Femca Cisl Emilia Centrale si è confermata primo sindacato nel sito; la Filctem Cgil ha ottenuto 56 voti, la Uiltec Uil 20. Dei sei delegati eletti, tutti espressi dalle sigle confederali, tre appartengono alla Femca Cisl, due alla Filctem Cgil e uno alla Uiltec Uil.Oltre a ciò, la Femca Cisl si dice pronta ad affrontare le nuove sfide che attendono l’intero settore ceramico, a partire dalla riduzione delle emissioni di Co2 e dalla transizione energetica ed ecologica.Panariagroup occupa 1.700 addetti in sette stabilimenti produttivi (tre in Italia e Portogallo, uno negli Usa) e produce oltre 20 milioni di mq annui. Il gruppo è presente in 130 paesi, fattura 400 milioni di euro l’anno e nel 2022 ha speso 30 milioni di euro in investimenti e innovazione.