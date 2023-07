Fugge durante un controllo lasciando cadere droga, denunciato 56enne

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Controlli straordinari anticrimine a Modena lunedì 3 luglio fino a tarda notte. La Squadra Volante della Polizia di Stato, unitamente ad una unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza e a personale della Polizia Locale, con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha svolto in zona Crocetta e Tempio una mirata attività di prevenzione e repressione dei reati, in particolare di quelli predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina.

Il dispositivo ha effettuato dapprima pattugliamenti appiedati all’interno del parco XXII Aprile, per poi spostarsi in viale Gramsci, via Nonantolana, via Canaletto Sud, fino a viale Monte Kosica, viale Fontanelli e viale Montecuccoli, predisponendo anche posti di controllo ad hoc per il monitoraggio dei flussi veicolari in entrata ed uscita dalla città.

Proprio in viale Montecuccoli, gli agenti hanno fermato per un controllo un’autovettura con a bordo due persone. Il passeggero, prima che gli agenti potessero procedere all’identificazione, è sceso repentinamente dal veicolo, dandosi a precipitosa fuga e lasciando cadere a terra quattro involucri di sostanza compatta di colore scuro, che da successiva prova narcotest, a cura del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, è risultata essere cannabis per un peso complessivo di 392,8 grammi.

Il conducente, un cittadino straniero di 56 anni, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, in concorso. La droga sottoposta a sequestro penale. Sono in corso indagini per risalire all’uomo datosi alla fuga. Il dispositivo ha effettuato anche verifiche, estese agli avventori, presso quattro esercizi pubblici in viale Gramsci, via Attiraglio e corso Vittorio Emanuele II. All’esito dell’attività sono state identificate 74 persone e controllati 44 automezzi. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni ed interesseranno varie zone della città in diversi quadranti orari.