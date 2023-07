Allerta meteo per temporali giovedì 6 luglio

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Continua l'allerta per temporali in Emilia-Romagna, valida anche per la provincia di Modena e la Bassa modenese dalle ore 00:00 di domani, 6 luglio 2023, fino alle 00:00 del 07 luglio 2023 Nel dettaglio, diramata allerta GIALLA per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN. Per giovedì 6 luglio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di una moderata attività temporalesca, con possibile effetti e danni associati, che inizialmente potrà interessare le aree di pianura in prossimità del Po e poi, nel corso della giornata, il resto del territorio regionale.