A Bastiglia il “Concerto per un mondo migliore”

BASTIGLIA - Il Comune di Bastiglia è lieto di promuovere “Concerto per un mondo migliore”, evento musicale a ingresso libero che si terrà martedì 29 luglio alle 21 presso la Polivalente Forum Bastiglia, in via Don Minzoni 1/A. Una serata dedicata alla musica d’autore e all’impegno civile, attraverso un tributo a tre figure emblematiche del panorama musicale italiano: Pierangelo Bertoli, Francesco Guccini e i Nomadi.



Artisti profondamente legati alla loro terra, accomunati da valori condivisi e da una lunga storia di coerenza artistica e personale, Bertoli, Guccini e i Nomadi hanno saputo interpretare con forza e autenticità temi come la libertà, l’ecologia, la giustizia sociale e il rifiuto di ogni forma di intolleranza. Il concerto intende valorizzare questi aspetti attraverso l’esecuzione semiacustica dei loro brani più significativi, accompagnata da racconti e testimonianze dirette dei musicisti protagonisti della serata.



Sul palco si esibiranno Marco Dieci (voce, pianoforte, chitarra, armonica), Giorgio Buttazzo (voce, chitarre), Gigi Cervi (basso) e Francesco Coppola (batteria, percussioni), artisti di esperienza e sensibilità, legati da percorsi professionali e umani ai protagonisti del tributo. In particolare, Marco Dieci e Giorgio Buttazzo vantano una lunga collaborazione con Pierangelo Bertoli, che ha segnato profondamente la loro carriera musicale.



Il Comune invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa serata di musica e memoria, che intende celebrare il valore della cultura come strumento di dialogo, riflessione e coesione sociale. L'ingresso è libero e gratuito. Per informazioni, contattare lo 059 800 912.

