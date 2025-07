A Modena Sud prende forma un nuovo polo scolastico

MODENA - La scuola primaria Rodari si ‘mette’ il cappotto e si prepara ad avere una nuova mensa. Poco distante, prende forma il nuovo nido Magenta e, a stretto giro, partirà anche l’intervento per un parcheggio a servizio dell’istituto. Cantieri diversi, ma che dimostrano la volontà dell’Amministrazione comunale di potenziare i servizi scolastici a Modena sud, zona in forte espansione residenziale, costituendo un nuovo polo scolastico. A controllare lo stato di avanzamento dei lavori, questa mattina, martedì 29 luglio, nel corso di un sopralluogo ai cantieri, sono stati gli assessori ai Lavori pubblici, Giulio Guerzoni, e alle Politiche educative, Federica Venturelli, insieme al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo 3, Daniele Barca, a funzionari e tecnici comunali e delle aziende che stanno effettuando gli interventi.

In particolare, alla scuola Rodari è in corso la realizzazione della coibentazione a cappotto delle mura esterne dell’edificio principale e della palestra, che arriverà a conclusione per l’avvio dell’anno scolastico. Si tratta dell’ultimo intervento del piano di riqualificazione energetica degli edifici pubblici del territorio comunale, del valore complessivo di circa 7 milioni di euro, realizzato per conto del Comune nell’ambito del contratto di servizio per la gestione di energia e calore dal Gruppo Hera. Gli interventi, che hanno l’obiettivo di garantire una maggiore efficienza, tutela dell’ambiente e risparmio economico a parità di confort abitativo, hanno preso il via nel 2018 e, con interventi differenti a seconda delle scuole, hanno visto la realizzazione di 26 mila metri quadrati di cappotto, l’isolamento delle coperture e del sottotetto, o la sostituzione di serramenti. Le scuole che sono state interessate da lavori, in particolare, sono state gli asili nido Pellico, Benedetto Marcello, Vaciglio, Amendola, Piazza; le scuole dell’infanzia Costa, Andersen, Malaguzzi, Boccherini, Madonnina; le scuole primarie Ciro Menotti, Gramsci (e palestra), Cittadella, Galilei, Anna Frank, Pisano, Don Milani, Collodi, Pascoli; le scuole secondarie di primo grado Cavour (e palestra), Calvino, Guidotti-Mistrali; la palestra delle scuole Galilei e Calvino; la scuola primaria e secondaria di primo grado Sola-Begarelli, oltre alla casa residenza per anziani Vignolese, al Centro permanente di istruzione per adulti (Cpia), al direzionale di via Santi e al Palazzo comunale.

A fianco dell’edificio principale della scuola Rodari, inoltre, è in corso il cantiere per la realizzazione di una nuova mensa: l’intervento, del valore di un milione e 340 mila euro (con 750 mila euro di risorse Pnrr) è entrato nel vivo a primavera del 2024 e il termine previsto è fine 2025. Le opere strutturali del fabbricato sono state completate, comprese le predisposizioni degli impianti idraulici ed elettrici, oltre a parte degli isolamenti, mentre sono in corso l'installazione del cappotto e opere di finitura. L’edificio, di circa 375 metri quadrati, presenta uno spazio principale destinato a refrettorio, dotato di tre accessi e in grado di ospitare quasi 200 alunni, affiancato da una zona servizi per la distribuzione dei pasti, con accesso diretto dall’esterno e dotato di spogliatoio con servizio igienico per il personale, e da una zona servizi igienici con due bagni per maschi, due per femmine e un bagno per disabili, cui si aggiungono un ripostiglio e un locale tecnico. Il fabbricato viene realizzato con caratteristiche di prestazioni energetiche nel rispetto dei canoni NZEB migliorati del 20 per cento: l’involucro viene rivestito da un cappotto e l’edificio sarà alimentato da pannelli fotovoltaici e dotato di impianto di climatizzazione (riscaldamento/raffrescamento) e ricambio aria. La struttura portante è stata realizzata in legno lamellare a vista e volte modulari; sono previste ampie vetrate, con porte finestre, e una illuminazione a led. La mensa scolastica alla scuola primaria Rodari è una delle cinque strutture di questo genere in città finanziate con le risorse del Pnrr, il Piano nazionale ripresa e resilienza, missione 4 “Istruzione e ricerca”, nell’ambito del programma Next Generation Modena, con l’obiettivo di potenziare l’offerta di servizi. Le altre scuole interessate sono le Leopardi, Giovanni XXIII, Sant’Agnese e Buon Pastore. L’investimento complessivo per le cinque strutture è di sei milioni e 365 mila euro, con tre milioni e 440 mila euro di contributi del Pnrr.