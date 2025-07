Aimag-Hera, “Rigeneriamo San Felice”: “Voto contrario per coerenza politica e nel merito”

SAN FELICE SUL PANARO - Nota stampa del gruppo "Rigeneriamo San Felice" dopo l'approvazione, da parte del Consiglio comunale di San Felice, del "progetto di rafforzamento della partnership industriale" tra Aimag ed Hera:

"Ieri sera si è tenuto il Consiglio comunale che tra i numerosi punti all'ordine del giorno ha visto anche quello relativo al “cosiddetto” progetto di rafforzamento della partnership industriale tra Aimag ed Hera. Il nostro gruppo, crediamo in piena coerenza con quanto dichiarato in campagna elettorale in maniera bi-partisan, ha votato contro a quello che più che un accordo di partnership tra due multiutility è la cessione non solo del governo industriale di Aimag ad Hera, ma anche del controllo societario, così come risulta peraltro scritto nero su bianco all'interno della corposa documentazione che in questi mesi ci è stata fornita e che mette in evidenza un cambio di numeri nel futuro CDA di Aimag, con quattro componenti di nomina pubblica e quattro di nomina Hera, compreso l'amministratore delegato in possesso del casting-vote in caso di parità nelle votazioni.



La nostra scelta è dettata in sostanza da tre motivazioni. In primis, perché riteniamo che, essendo AIMAG attualmente una società a controllo pubblico e comunque adibita a svolgere servizi pubblici, la partnership si debba realizzare attraverso una procedura ad evidenza pubblica e poco importa se Hera detiene il 25% delle quote azionarie, avendo svolto finora solo il ruolo di socio finanziatore. Per altro, nemmeno i pareri che ci sono stati inviati escludono del tutto tale passaggio. In seconda battuta, perché riteniamo che il valore di Aimag sia stato sottostimato di almeno 100 milioni attraverso la perizia di stima messa in atto. Infine, le modalità con cui si è arrivati a tale decisione, a tappe serrate e senza possibilità di un reale confronto tra i sindaci rappresentanti dei comuni soci e la propria base politica di riferimento da cui potessero scaturire miglioramenti rispetto alla base di partenza, non ci hanno convinto.