Alluvioni e gelate, Confagricoltura Emilia-Romagna: “Due anni di ritardi nella liquidazione degli indennizzi”

«Gli agricoltori danneggiati non possono più attendere rimborsi che non arrivano e continue incertezze sullo stato dei pagamenti, anche perché le criticità in campo non diminuiscono ma continuano ad aumentare. Agea sta maturando due anni di ritardi nella liquidazione degli indennizzi Agricat per i danni da alluvione, che si sommano a una parte residuale di danni da gelate sempre relativi al 2023. Una situazione insostenibile per chi fa impresa. Poi ci sono ancora pagamenti in sospeso per le filiere pera e kiwi 2023 e per la crisi del comparto pera 2024» spiega il presidente regionale di Confagricoltura, Marcello Bonvicini, che ha incontrato in Regione Emilia-Romagna l’assessore all’Agricoltura Alessio Mammi, con la nuova direttrice generale Silvia Lorenzini, per chiedere supporto e superare l’impasse.

A rimarcare il paradosso, precisa: «Ci sono circa 500 milioni di euro di risorse Agricat accumulate e non spese».