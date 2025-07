Calcio: Borgese alla Mirandolese, Pancaldi allo Junior Finale, Bazzani alla Novese. Possidiese ripescata in Seconda Categoria

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Continuano i movimenti di mercato per le formazioni della Bassa modenese. In Promozione, La Pieve Nonantola ha ingaggiato il centrocampista classe 2008 Manuel Migliaccio, nato nel settore giovanile granata, ma nelle ultime stagioni alla Solierese. In Prima Categoria, nuovo innesto per la Mirandolese: è arrivato il classe 2007 Santiago Borgese, giocatore tecnicamente molto dotato e con grande margine di crescita. Lo Junior Finale ha, invece, annunciato il ritorno del difensore Riccardo Pancaldi dopo alcuni anni trascorsi tra le giovanili del Sant’Agostino e del Progresso. In Seconda Categoria, ufficiale il ripescaggio della Possidiese, che fa il salto di categoria dopo aver terminato il campionato di Terza al secondo posto, alle spalle della Novese, e aver perso la finale playoff contro il Concordia. Concordia che ha, invece, nei giorni scorsi presentato ufficialmente la squadra in vista della prossima stagione. Infine, la Novese ha reso noto l'arrivo dell'attaccante classe 2003 Lorenzo Bazzani, proveniente dalla Quarantolese, nella quale ha militato nella scorsa stagione.