Calcio: De Niedernhausern al Ravarino, Chelli torna allo Junior Finale

Ultimi movimenti di mercato per le formazioni della Bassa modenese. In Prima Categoria, il Ravarino ha annunciato l'arrivo di Edoardo De Niedernhausern. Il centrocampista classe 2004 arriva dal Baracca Beach, dove ha disputato nelle ultime due stagioni il campionato di Terza Categoria, con 15 centri stagionali lo scorso anno. La formazione biancoazzurra ha reso note anche due conferme: si tratta di Edoardo Cartesan e di Alessio Mannu. Lo Junior Finale ha, invece, ingaggiato il centrocampista Lorenzo Chelli: per lui si tratta di un ritorno. La formazione finalese ha poi confermato anche per la prossima stagione l'attaccante Giacomo Tafuri.