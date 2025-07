Calcio, nuovo store e nuove maglie per il Modena: arriva anche Pyyhtiä. Carpi, ufficiali Rigo e Arcopinto

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Grande entusiasmo in città nella serata di ieri, mercoledì 16 luglio, per l’inaugurazione del nuovo Modena Store in via del Taglio 22. Già un’ora prima dell’apertura ufficiale, una moltitudine di persone colorate di gialloblù ha invaso le vie del centro: tifosi, famiglie e curiosi hanno affollato la via dello store e le strade attigue, trasformando l’attesa in un vero e proprio evento nell’evento, creando in maniera del tutto spontanea e coinvolgente l’atmosfera delle grandi occasioni. Un autentico bagno di folla accolta con grande affetto e partecipazione dal presidente Carlo Rivetti. Nell’attesa dell’apertura, prima il tecnico dei canarini Andrea Sottil poi una delegazione della Prima Squadra, si sono intrattenuti con i tifosi per foto e autografi: Pergreffi, Gerli, Pedro Mendes, Chichizola e Zampano hanno partecipato all’evento, per alimentare ancora di più l’entusiasmo e il senso di appartenenza ai colori gialloblù. Tra il DJ set e l’apertura ufficiale dello store, il pubblico ha potuto scoprire in anteprima le nuove divise firmate New Balance: la maglia home, quella away e la third, tutte disponibili fin da subito all’interno del negozio. Una bellissima serata che ha dimostrato ancora una volta quanto sia forte il legame tra il Modena FC e la città: un rapporto fatto di passione, condivisione e senso di appartenenza, che oggi trova nel nuovo Store un simbolo concreto e duraturo.

Modena FC e New Balance hanno presentato le nuove maglie per la stagione 2025/26. Una maglia che è molto più di una divisa: è un simbolo di appartenenza, un tributo alla storia, un ponte tra generazioni di tifosi. Nell’home kit il giallo rimane protagonista, con il colletto a V blu a contrasto. A impreziosire il tessuto, un pattern elegante che racchiude due simboli senza tempo: lo stemma della città di Modena e il numero 1912, anno di fondazione del Club. Sul retro in alto, subito sotto al colletto, una iconica scritta Modna, con il primo logo storico del Modena rappresentato come elemento grafico nel lettering. Ogni dettaglio parla di identità, orgoglio e radici profonde. Colori invertiti per l’away kit, con il blu dominante e il giallo nel colletto e nei dettagli. Torna il bianco con i dettagli dorati per il third kit.

Per il club gialloblù novità anche in merito al mercato: arriva il centrocampista Niklas Pyyhtiä e salutano il difensore giovanni Zaro e l'esterno Abdoul Guiebre.

Pyyhtiä

Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Bologna FC 1909 le prestazioni sportive di Niklas Pyyhtia, centrocampista finlandese classe 2003. Mezzala mancina di struttura (188 cm) e qualità, si distingue per l’intensità nel recupero palla, il dinamismo e la capacità di abbinare inserimenti offensivi e attenzione tattica. Vanta presenze con tutte le selezioni giovanili della Finlandia, fino all’Under 21, con la quale ha appena disputato l’Europeo di categoria, mettendo a referto anche due assist nella sfida con la Danimarca. Nato a Turku, è cresciuto nel settore giovanile dell’HJK, debuttando a 17 anni nella Veikkausliiga, il massimo campionato finlandese. L’anno successivo si afferma in Finlandia con la maglia dell’FK Honka e nell’estate del 2021, dopo aver disputato le qualificazioni alla Conference League, viene notato dal Bologna, che lo porta in Italia per proseguire il percorso di crescita tra Primavera e prima squadra. Con la maglia rossoblù si è distinto in Primavera 1, totalizzando in due stagioni 43 presenze, 6 gol e 7 assist. Nel gennaio del 2022, ad appena 19 anni debutta in Serie A contro il Napoli al Dall’Ara e nella stagione successiva colleziona altre 6 presenze nella massima serie, trovando anche un assist decisivo. Per maturare ulteriore esperienza, nel 2023/24 veste la maglia della Ternana in Serie B, chiudendo l’annata con 31 presenze, 1 gol e 2 assist. Nella stagione appena terminata a gennaio è passato in prestito al Sudtirol: tra le file degli altoatesini si è rivelato un protagonista assoluto nella corsa alla salvezza, con 4 reti e 3 assist in 18 partite. Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Niklas il benvenuto nella famiglia gialloblù.

Zaro

Il Modena FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Giovanni Zaro al Cesena FC. Arrivato a Modena nel 2019, Zaro ha vestito la maglia canarina in due diverse parentesi per un totale di quattro stagioni, totalizzando 129 presenze, 6 gol e 3 assist. Nel corso del 2023 ha ottenuto un primato a livello europeo, è stato l’unico calciatore di movimento ad avere giocato tutti i minuti delle 42 gare ufficiali disputate. Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC augurano a Giovanni le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

Guiebre

Il Modena FC comunica di aver definito il passaggio a titolo definitivo di Abdoul Guiebre all’Ascoli. Acquistato nell’estate del 2022, dopo una prima annata in prestito alla Reggiana, l’esterno originario del Burkina Faso ha vestito la maglia gialloblù nel girone d’andata della stagione 2023-24, totalizzando 11 presenze, per poi chiudere il campionato con il Bari. Nell’ultima stagione è stato prestato alla Torres in Serie C, dove ha raccolto 40 presenze, 4 gol e 6 assist. Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. augurano ad Abdoul le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

Due nuovi arrivi anche in casa Carpi.

L’AC Carpi comunica di avere acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del difensore Mattia Rigo. Rigo, terzino mancino classe 2004, torna in biancorosso dopo la positiva seconda parte di stagione 2024/25 disputata con l’AC Carpi, nella quale ha totalizzato 13 presenze condite da 1 gol e 1 assist. Rigo ha sottoscritto un contratto di valenza biennale, con scadenza il 30 Giugno 2027. Ecco le sue prime parole:

“La fiducia che ho ricevuto da parte del Presidente, del Direttore e in generale di tutto il Club è stata contagiosa, mi ha convinto subito a tornare. Il progetto proposto ha fatto il resto: c’è un nuovo allenatore, ma credo possa far risaltare le mie caratteristiche. A Carpi ho trascorso l’ultima parte della scorsa stagione trovandomi molto bene; volevo tornare per aiutare la squadra in questo nuovo campionato e per mettermi a completa disposizione del Mister.”

L’AC Carpi comunica di avere acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del trequartista Alessio Arcopinto. Arcopinto, trequartista classe 2003, arriva dal San Marino, compagine in cui ha totalizzato 9 gol e 5 assist in 30 presenze nel Girone D di Serie D. Nelle precedenti stagioni, Arcopinto ha vestito le maglie – nel settore giovanile – di Sassuolo e Reggiana e, fra i “grandi”, di Treviso (6 gol e 6 assist) e Dolomiti Bellunesi (Serie D – Girone C). Arcopinto ha sottoscritto un contratto di valenza annuale, con opzione per un’ulteriore stagione. Ecco le sue prime dichiarazioni:

“Sono veramente felice e orgoglioso di vestire una maglia storica e importante come quella biancorossa. Sono molto carico per l’inizio della stagione, non vedo l’ora di iniziare e di conoscere staff e nuovi compagni. Voglio godere al massimo di questa nuova avventura, cercando di imparare cose nuove ogni giorno per migliorare e, in primis, per fare il bene della squadra. Ho affrontato Mister Cassani quest’anno nel Girone D di Serie D, mi è sembrato da subito un allenatore molto preparato. Volevo ringraziare il Presidente Lazzaretti e il Direttore Sportivo Bernardi per avermi concesso quella che per me è una grandissima opportunità, cercherò di ripagarli presto in campo".

LEGGI ANCHE: