Carpi, inseguì i tifosi avversari e sparò in aria con la scacciacani: calciatore squalificato per un anno

CARPI - Un anno di squalifica e multa di 1.000 euro per la società per la quale era tesserato, la Cabassi Union Carpi: a tutto ciò si aggiunge, poi, il Daspo di cinque anni che gli era già stato comminato in precedenza. Sono queste le conseguenze per un calciatore dilettante 26enne che, nei mesi scorsi, era stato protagonista di un episodio choc: dopo essere stato espulso, nel corso della gara tra Cabassi Union Carpi e Crevalcore, valida per il campionato di Seconda Categoria, aveva iniziato una lite a distanza con alcuni tifosi della formazione ospite. Lite poi proseguita al termine del match, tanto che il calciatore aveva inseguito in auto un gruppo di supporters del Crevalcore e li aveva minacciati armato di una scacciacani, con la quale aveva anche sparato alcuni colpi in aria. Ora nei suoi confronti è arrivata la sentenza del Tribunale Federale: per lui squalifica di un anno.

