Carpi, intensificati i controlli serali nei negozi di vicinato

CARPI - Stretta sui negozi di vicinato. Sono in corso, infatti, dalla scorsa settimana a Carpi maggiori controlli sul rispetto delle regole da parte di commercianti ed esercenti, in particolare quelli aperti in orario serale, per prevenire situazioni di degrado e a tutela del decoro e della sicurezza urbana. La Polizia Locale dell’Unione delle Terre d’Argine, infatti, su indicazione del sindaco di Carpi, Riccardo Righi, ha intensificato i servizi di verifica della corretta conduzione delle attività commerciali con un focus specifico sulla vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.

Pattuglie di agenti in divisa e in borghese, in servizio dal tardo pomeriggio e di sera, controllano che commercianti ed esercenti rispettino le norme vigenti, con attenzione specifica all’osservanza del divieto di vendere alcol ai minori e al rispetto degli orari di apertura consentiti. Viene verificato, inoltre, il rispetto dei regolamenti comunali in materia di decoro e sicurezza urbana, come il divieto di utilizzare contenitori in vetro e di consumare alcolici in spazi pubblici non autorizzati. Il riferimento, in particolare, è agli articoli 32 e 33 del Regolamento di Polizia urbana dell’Unione che disciplinano l’attività di somministrazione di bevande (art. 32) e la vendita e il consumo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro (art. 33) e in lattina, vietandola dopo le 22. Sempre in base allo stesso articolo, dalle 22 alle 6 di mattina, inoltre, nei parchi e nelle aree verdi è vietato anche il consumo di bevande alcoliche a esclusione di quello effettuato nei plateatici concessi agli esercizi di somministrazione negli orari di svolgimento dell’attività.

“L’estate – commenta l’assessora al Commercio e alla Sicurezza urbana, Paola Poletti – è un momento in cui i cittadini desiderano godersi la città in tranquillità, soprattutto la sera, ed è nostro compito fare in modo che questo sia possibile per tutti. Intensificare i controlli ci consente di stare vicino a chi lavora nel rispetto delle regole e di individuare chi non lo fa. Nel tempo, anche sulla base dei dati raccolti sul numero e le entità delle violazioni, valuteremo l’applicazione di ulteriori strumenti”.

I controlli intensificati proseguiranno per tutto il periodo estivo.

