Carpi, prorogata la mostra sull’antifascismo modenese al Campo di Fossoli

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

CARPI - Il 25 luglio 1943 rappresenta una data cruciale per la storia italiana: la caduta del fascismo e l’arresto di Benito Mussolini segnarono la fine formale di un regime che aveva oppresso il Paese per oltre vent’anni, ma che si trascinò ancora fino al 1945, dando vita allo stato fantoccio della RSI e trascinando la parte d’Italia non ancora liberata in mesi di repressione e stragi feroci, insieme alle truppe naziste occupanti.

Per celebrare questa ricorrenza fondamentale per la memoria democratica la Fondazione Fossoli ha deciso di prorogare fino al 21 settembre, occasione del Festival Filosofia, la mostra In direzione ostinata e contraria. L’antifascismo modenese tra le due guerre 1920-1943, allestita presso la baracca restaurata del Campo di Fossoli. L’esposizione - curata da Giovanni Taurasi e Claudio Silingardi, realizzata da Fondazione Fossoli, Istituto Storico di Modena e ANPPIA, con il sostegno del MiC - Ministero della Cultura, Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, e inaugurata lo scorso 25 aprile in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione - racconta la storia dell’antifascismo modenese nel periodo tra le due guerre, dal 1920 al 1943, offrendo ai visitatori un percorso attraverso le vicende di quegli ‘antifascisti della prima ora’ che scelsero e pagarono sin da subito le conseguenze dell’opposizione al regime, documentando le forme di opposizione politica e civile che si svilupparono in quegli anni, per poi confluire in seguito nella Resistenza.

Il prolungamento della mostra in concomitanza con l’anniversario della caduta del fascismo non è casuale: vuole rappresentare infatti un invito alla riflessione sul valore della democrazia e sull’importanza di preservare la memoria storica per costruire un futuro più consapevole. La mostra è visitabile durante i giorni e gli orari di apertura del Campo di Fossoli, che sono stati estesi per tutto il periodo estivo. Fino al 28 settembre apertura venerdì, sabato, domenica e festivi con orari 9.00-12.00, 16.00-19.00. Tutti i sabati visita guidata gratuita alle ore 16.00, prenotabile al seguente link: https://bit.ly/4kW7joK. Venerdì 15 agosto visita guidata alle ore 16.00.

LEGGI ANCHE: