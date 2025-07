Concordia si conferma Comune Ciclabile

CONCORDIA - Il Comune di Concordia condivide i risultati della ottava edizione della valutazione FIAB sui Comuni ciclabili.

I comuni dell’Area Nord si confermano ancora una volta come ComuniCiclabili, con punteggi tra 3 e 4 bike smile, dimostrando attenzione e impegno costante nel promuovere la mobilità dolce. Il team di valutazione FIAB indica ai Comuni anche i prossimi obiettivi: avviare un percorso di pianificazione della ciclabilità tramite strumenti come il Biciplan (sia comunale che di area,e Concordia lo ha già attivato sulla nuova ciclabile che collega Vallalta a Concordia), per migliorare la rete esistente e sviluppare un sistema di ciclabilità diffusa; sviluppare progetti di bike to work, bike to school e bike to shop per favorire una cultura della mobilità sostenibile a livello locale.