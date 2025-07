Da mercoledì 16 luglio cambia la viabilità in centro a Bondeno

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BONDENO (FE) - Cambia la viabilità nel centro di Bondeno: il cantiere di riqualificazione dell’area antistante al Duomo sta avanzando e, terminati i lavori sui marciapiedi perimetrali, le opere stanno per spostarsi al centro dell’area per la realizzazione della nuova pavimentazione in pavé e per la posa dell’illuminazione, dell’arredo urbano e delle opere accessorie.

Conseguentemente, a partire da mercoledì 16 luglio saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità ordinaria, che prevedranno in primis il divieto di transito ai veicoli nell’area antistante al Duomo, che rimarrà percorribile esclusivamente a piedi.

Via Mazzini e la parte conclusiva di Piazza Garibaldi (in direzione Duomo) diventeranno pertanto a fondo chiuso, ma resterà possibile usufruire dei parcheggi già esistenti fatto salvo per quelli in prossimità del cantiere sui quali sarà in vigore il divieto di sosta per agevolare le manovre di inversione di marcia.

Via Botte Panaro diventerà interamente percorribile a doppio senso di marcia, in modo da rendere possibile l’ingresso e l’uscita dei residenti. In più, via Oriani diventerà percorribile solamente a senso di marcia invertito: l’ingresso sarà su Piazza Garibaldi e l’uscita su via Botte Panaro.

La chiusura al traffico dell’area antistante al Duomo non modificherà in alcun modo l’accessibilità e l’apertura delle attività commerciali della zona, che continueranno a osservare i consueti orari di apertura e saranno sempre raggiungibili a piedi.

Le modifiche della viabilità sono stabilite dall’ordinanza di Polizia Locale n. 63 dell’11 luglio 2025, e saranno in vigore da mercoledì 16 luglio a martedì 7 ottobre 2025.

I residenti della zona oggetto delle variazioni viabili sono stati informati anche tramite apposito volantinaggio, e le informazioni sono riportate sul sito istituzionale del Comune.

