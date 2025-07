E’ tutto pronto per “Cavezzo sotto le stelle”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CAVEZZO - L’iniziativa “Cavezzo sotto le stelle”, patrocinata dal Comune, è in programma sabato 26 luglio a partire dalle ore 20 in via Cavour 20, accanto a Villa Giardino. L’evento, organizzato da tre realtà del territorio – Il Rifugio delle Fiabe, Carpe Diem bistrot-pub e Il Mondo senza glutine – si propone come una serata di aggregazione e intrattenimento rivolta a tutta la cittadinanza. Il programma prevede musica dal vivo, aperitivi e street food, un’area bimbi dedicata e un’ampia selezione di bancarelle artigiane.

“Cavezzo sotto le stelle” nasce dalla collaborazione tra esercizi commerciali locali, operatori economici e associazioni del territorio, a dimostrazione del dinamismo e della voglia di partecipazione che caratterizza la nostra comunità.

L’Amministrazione comunale ringrazia gli organizzatori per l’impegno profuso e tutti i partner che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, valorizzando il centro cittadino e offrendo un’opportunità di socialità, svago e promozione del commercio di prossimità.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

