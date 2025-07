Incidente in via per Modena a Bomporto

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

AGGIORNAMENTO ORE 10.30

BOMPORTO - La Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sorbara ha terminato i rilievi per l'incidente stradale verificatosi questa mattina in via per Modena a B omporto È stata pertanto ripristinata la viabilità ordinaria e il traffico risulta scorrevole.

AGGIORNAMENTO ORE 8.30

BOMPORTO - Un incidente si è verificato nelle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 10 luglio, in via per Modena, a Bomporto. Diverse le auto coinvolte, la viabilità alle ore 8.30 risulta completamente bloccata in entrambi i sensi di marcia dall'intersezione semaforica con via Reduci della Prigionia e fino al Navicello vecchio. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sorbara e i mezzi di soccorso.

