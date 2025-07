La Guardia costiera sequestra 15 tonnellate di pesce in Romagna

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

RAVENNA - Quindici tonnellate di pesce, non conforme, sequestrate e decine di sanzioni per un importo di oltre 170mila euro.

E' il risultato dell'operazione della Guardia costiera di Ravenna a tutela della filiera romagnola della pesca.

La Guardia costiera ha condotto 109 ispezioni: una ventina in mare, 11 nei punti di sbarco del pescato, 40 sui mezzi di trasporto e furgoni refrigerati, 15 in ristoranti, 6 in pescherie, 2 nei mercati e 12 nei punti vendita della grande distribuzione.

Sono 51 le sanzioni amministrative elevate per un importo di 145mila euro, legate principalmente a violazioni sulla tracciabilità del pescato, sulle etichette, sulle normative per la tutela delle risorse marine.

Sequestrate 37 partite di pesce per oltre 15 tonnellate insieme ad attrezzi non conformi o usati in aree vietate.

Riscontrate anche violazioni e irregolarità per pescherecci trovati in zone soggette a restrizione, con 12 ulteriori sanzioni per oltre 25mila euro.

Leggi anche: Patate, riso, barbabietole e pesca: in Emilia-Romagna 2,5 milioni di euro di contributi