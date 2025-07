Mirandola, Greco (Pd): “Stile e rispetto non devono mai mancare nelle istituzioni”

MIRANDOLA - Nota stampa di Anna Greco, capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Mirandola:

"Uno dei dati più curiosi che emerge della destra che governa Mirandola è che vorrebbero che l’opposizione dicesse ciò che pare a loro. Questo non è possibile. E bisogna se ne facciano una ragione. Un esempio lampante è il confronto scaturito nel consiglio del 29/07 sull’interpellanza presentata dalla lista civica Letizia Budri sindaco sulla designazione del membro del comune all’interno del Memoria Festival. Interpellanza presentata da loro. Sulla vicenda, che è indubbio essere stata gestita in maniera pessima tanto che anche loro hanno sentito il bisogno di chiarire, le varie forze di opposizione in consiglio comunale sono intervenute. Come noto è stato fatto un avviso pubblico per sollecitare candidature a ricoprire quel ruolo. Sono arrivate 5 candidature, all’interno delle quali la Sindaca ha scelto la D.ssa Bergomi, membro e presidente uscente. La sindaca aveva il diritto di fare questa scelta, nessuno è entrato nel merito né lo ha mai messo in dubbio. Ma è ovvio che ha il dovere di spiegarne le ragioni ai cittadini, anche se dal piglio contrariato emerso in consiglio la cosa le scoccia.

Figure professionali di alto livello hanno generosamente messo a disposizione della comunità la propria esperienza per collaborare con il comune al Memoria Festival. Quello che abbiamo criticato in consiglio e che abbiamo trovato di scarso stile è che le persone escluse abbiano saputo dell’esito del bando dai social e non da una comunicazione diretta dell’amministrazione. Quando ho letto nel comunicato della Lista Budri che le mie considerazioni critiche sulla mancanza di stile istituzionale sono state interpretate come questione di “galateo” ho capito che forse parliamo due lingue diverse. Il rispetto e la stima sono sempre dovuti a chi onora con il proprio impegno la nostra comunità, il galateo non c’entra nulla, è un’altra cosa. Una Istituzione, a partire da chi la rappresenta, avrebbe dovuto contattare direttamente - e ringraziare - queste persone che si erano messe a disposizione della comunità, persone che da anni, con qualità indubbie, professionalità e grande competenza, contribuiscono a creare cultura e formazione nella nostra comunità e anche oltre. Per quanto ci riguarda, cogliamo l’occasione per ringraziare coloro che si sono generosamente offerti, e ci piacerebbe venissero porte loro le dovute scuse per non aver ricevuto comunicazione diretta dal Comune. Il Memoria Festival è stata una idea azzeccata di altrettante personalità di valore e competenza della cultura mirandolese: la sua forza è che è cresciuto proprio dentro alla comunità, compreso anche chi inizialmente non era convinto e che poi ci ha preso gusto".