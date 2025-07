Mirandola, Siena: “Aimag: cronaca di una fine voluta”

Il consigliere comunale della lista "Mirandola 50mila" Giorgio Siena interviene in merito al tema Aimag:

"Il centrodestra ha vinto le recenti amministrative a Mirandola con uno scarto di appena 200 voti, contro i mille della volta scorsa, sostenendo in campagna elettorale l’autonomia di Aimag. Ha fatto l’esatto opposto, e poiché la lista Mirandola 50mila e il PD hanno votato contro, confermando le loro posizioni, si può ben concludere che la delibera di lunedì sera è stata assunta contro la totalità, o quasi, dei mirandolesi. Questo almeno è certo. Se, dopo aver vinto le elezioni, cambi idea radicalmente non dovresti spiegarlo? Dire che ti sei sbagliato e hai rivisto le tue valutazioni (nonostante che i dati economici di Aimag a consuntivo siano assai migliori di quanto previsto), oppure dire che Hera è troppo potente, quello che vuole lo ottiene, dire che magari entri nella gestione con qualche nomina (motivo sempre di attualità) o qualunque altra cosa che ti inventi! Invece no, nulla di questo! Anzi Golinelli (Lega) non manifesta alcun disagio nel dire una cosa e il suo contrario, (vi ricorda qualcuno?). Nel Consiglio di Lunedì si è davvero superato dicendo che è stata fatta una cosa sublime e cioè si sono messi d’accordo i sindaci di Centro destra e di Centro sinistra. E noi saremmo i cattivi che invece vogliono lo scontro (con il sindaco di Carpi N.d.R. e non solo).