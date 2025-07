Aimag-Hera, Riccio (FdI Soliera): “La volontà dei cittadini non può essere ignorata”

SOLIERA - Nota stampa di Francesco Riccio, capogruppo di Fratelli d’Italia a Soliera, in merito al tema Aimag:

L'operazione in discussione prevede una modifica sostanziale nell'assetto proprietario della società: si passerebbe dall'attuale 65% di controllo pubblico al 51%. Si tratta di una soglia minima che pur mantenendo formalmente la maggioranza nei fatti riduce drasticamente il potere decisionale dei Comuni, rendendo molto più debole il presidio pubblico su una realtà che gestisce servizi fondamentali come il ciclo dei rifiuti, l'acqua e il gas. Un conto è mantenere una quota pubblica significativa e realmente influente, un altro è scendere al limite della soglia che separa la maggioranza dal rischio concreto di marginalizzazione nelle scelte strategiche.

Questo passaggio, presentato come un semplice riassetto societario, è in realtà un vero e proprio cambio di paradigma che può aprire la strada a una progressiva privatizzazione dei servizi pubblici locali. Proprio per questo motivo e in coerenza con quanto dichiarato pubblicamente durante la campagna elettorale poco più di un anno fa ribadiamo la nostra totale contrarietà a questa operazione. È per queste ragioni che nella seduta di ieri sera del Consiglio Comunale, abbiamo votato convintamente contro questa proposta. Riteniamo doveroso far sentire la voce di tutti quei cittadini che non vogliono perdere il controllo su un bene comune di tale rilevanza, e chiediamo con forza che ogni scelta futura in merito venga condivisa in modo chiaro, aperto e democratico. Chiediamo il pieno rispetto della volontà popolare come avvenuto più volte nel passato, e rinnoviamo l'appello alla trasparenza e al coinvolgimento della cittadinanza nelle decisioni che riguardano il futuro della nostra comunità".