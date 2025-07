Modena, circa 400 persone per la prima serata della rassegna “SantAGOstino, una piazza per la cultura” con l’attore Luca Ward

MODENA - Il sindaco Massimo Mezzetti esprime la sua soddisfazione dopo la prima serata della rassegna “santAGOstino, una piazza per la cultura”, realizzata dal Comune, Fondazione di Modena e Fondazione Ago con il sostegno di Hera.

Circa 400 persone, tra chi ha assistito seduto e chi in piedi, hanno popolato la piazza per l'esibizione di Luca Ward che ha anche dialogato con il pubblico coinvolgendo diversi giovani sul palco.

“Un'emozione vera per aver vissuto la realtà di un luogo, come piazza S.Agostino, che si è acceso grazie alla partecipazione di tanti cittadini e alla capacità di un mattatore come Luca Ward. La prima serata di "santAGOstino, una piazza per la cultura", è stata un successo che ci rimarrà negli occhi e nei ricordi - dichiara il sindaco -. E' la sintesi che auspico in un luogo che dovrà essere un grande polo culturale. E infatti lo spettacolo è stato preceduto dalla visita al cantiere di AGO, già sold out da giorni tanto che sono state inserite nuove date. Il rendering vivente, come abbiamo definito l'allestimento curato dall'architetto Carlo Ratti si è manifestato nella sua bellezza. Pensare che fino al 20 settembre la piazza sarà animata e popolata in dialogo con la città - ad esempio domani sera la festa musicale per i 20 anni dell'Ospedale di Baggiovara - è una grande soddisfazione e desidero ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato comprese tutte le maestranze impegnate in queste settimane. E' proprio il caso di dirlo, buona la prima!”.

