Modena, è caccia al ladro in scooter che ha messo a segno cinque furti in tre settimane

MODENA - Non c'è pace per il bar tabaccheria Donatello in via Giardini, finito per la terza volta in poco tempo nel mirino del ladro "scooterista".

L'ultima spaccata era stata il 15 luglio, ma con il furto dell'altra notte i furti ai danni dell'attività salgono a tre.

L’orario è sempre quello, piena notte e anche le modalità.

Lo scooter utilizzato come ariete, come si vede nelle immagini catturate dalla videocamere di sorveglianza.

Questa volta il bar tabaccheria era chiuso per ferie.

Anche questa volta rubato il fondo cassa e qualche pacchetto di sigarette, caricati all’interno di un bidone della spazzatura.

E' il quinto colpo in poche settimane del ladro "scooterista".

Infatti oltre al bar tabaccheria Donatello, dove ora i titolari monteranno le inferriate, nel mirino sono finiti anche la pizzeria Ghirlandina in via Giannone e il Bar L’antidoto, in via Marzabotto.

