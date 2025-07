Modena, flauto, arpa e parole per raccontare la leggenda dei Beatles

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Una serata tra musica e narrazione per riscoprire il fascino intramontabile dei Beatles. Domenica 27 luglio, alle 21.30, il chiostro del santAGOstino di Modena ospita lo spettacolo “Signore e Signori… The Beatles!”, un appuntamento a ingresso libero che unisce l’eleganza del flauto e dell’arpa alla forza evocativa della parola, per un omaggio raffinato e originale al gruppo che ha cambiato la storia della musica.

Protagonisti della serata sono Marco Coppi (flauto) e Cristina Giorgi (arpa), due interpreti dalla lunga esperienza internazionale, che da anni esplorano con libertà e creatività le possibilità espressive del loro insolito duo. Per l’occasione, propongono una selezione di brani tra i più celebri e significativi del repertorio beatlesiano, riletti attraverso arrangiamenti inediti, pensati per valorizzare la delicatezza e la profondità timbrica dei due strumenti. Il flauto e l’arpa, strumenti di antica tradizione cameristica, si mettono così al servizio di melodie pop diventate patrimonio culturale globale, restituendole con un nuovo respiro, leggero e insieme meditativo. A tessere il filo del racconto è la voce di Cristina Monti, attrice e performer con alle spalle un ricco percorso tra teatro, radio e poesia. Alternando letture dei testi originali a racconti, aneddoti, leggende e curiosità, Monti accompagna il pubblico in un viaggio che va oltre la musica per entrare nella storia, nelle atmosfere e nell’immaginario legato ai Beatles. Alcuni episodi sono reali, altri forse solo verosimili, ma tutti capaci di restituire l’eco di un tempo e di un’avventura artistica che ancora oggi affascina e ispira.

“Signore e Signori… The Beatles!” è il frutto di un delicato intreccio di suoni e parole, un invito ad ascoltare con orecchie nuove canzoni che fanno ormai parte della nostra memoria condivisa. Piazza Sant’Agostino, liberata temporaneamente dalle auto, offre il contesto ideale per un’esperienza d’ascolto intima e suggestiva che parla a tutte le generazioni.

Lo spettacolo si inserisce nella programmazione culturale estiva promossa dal Comune di Modena in collaborazione con Fondazione di Modena e Fondazione Ago, con il sostegno del Gruppo Hera. Ingresso libero.

LEGGI ANCHE: