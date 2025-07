Pd dell’Unione del Sorbara: “Piena solidarietà e vicinanza a Stefano Reggianini”

Nota stampa del coordinatore di zona del Pd Marcello Mandrioli, e dei segretari Elena Amaduzzi (Bastiglia), Chiara Sandoni (Bomporto), Alessandro Salvioli (Castelfranco Emilia), Federica Santamaria (Nonantola), Moreno Gesti (Ravarino) e Roberto Formentini (San Cesario sul Panaro). Il Coordinatore di Zona e i Segretari di Circolo del Partito Democratico dell'Unione del Sorbara esprimono piena solidarietà e vicinanza a Stefano Reggianini, in seguito alle sue dimissioni da segretario provinciale.

“Stefano è prima di tutto una brava persona: corretta, leale, sempre disponibile all’ascolto e al confronto. Ha svolto il suo ruolo con serietà e dedizione, mettendo al centro l’unità del partito e l’interesse del territorio. In un momento politico complesso, ha rappresentato un punto di equilibrio e una guida responsabile, e per questo merita rispetto, non attacchi personali. Difendiamo il suo operato e il suo stile, che per noi rimangono un esempio. Siamo convinti che la politica abbia bisogno di persone come lui: oneste, competenti e capaci di costruire ponti. Come Partito Democratico dell'Unione del Sorbara ci impegneremo con ancora maggiore determinazione per contribuire al futuro del Partito Democratico nella nostra provincia, lavorando per rafforzare una comunità politica aperta, inclusiva e radicata nei valori del centrosinistra. Ringraziamo Stefano per il lavoro svolto e continueremo a camminare insieme, nella convinzione che il contributo di ciascuno sia fondamentale per affrontare con coraggio e responsabilità le sfide che ci attendono”.