Pedone investito da un’auto in via Morane a Modena, è grave

MODENA - Dopo che nei giorni scorsi una donna di 78 anni era stata investita e uccisa da un furgone a Castelnuovo, ancora un caso di pedone colpito da una vettura in provincia. Questa volta è successo a Modena, dove, nella mattina di oggi, venerdì 25 luglio, in via Morane, in zona Vaciglio, un uomo è stato investito da un’auto ed è rimasto gravemente ferito. E' stato subito soccorso degli operatori del 118 intervenuti immediatamente sul posto con un’ambulanza e un’automedica. Intervenuta anche la Polizia Locale di Modena per i rilievi e la gestione della viabilità.

