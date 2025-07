Traffico internazionale di cani, allevamento abusivo scoperto e denunciato nella Bassa

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Un allevamento di cani completamente abusivo, che svolgeva anche la funzione di pensione, accogliendo gli animali quando i padroni andavano in ferie, è stato scoperto e denunciato dalle Guardie Zoofile Fareambiente nel territorio della Bassa modenese. Come riporta la "Gazzetta di Modena", all'interno dell'allevamento sono stati ritrovati 17 rottweiler rinchiusi in gabbie di soli quattro metri quadrati. L'allevamento non aveva ottenuto alcuna autorizzazione da parte dell'Ausl a svolgere questo tipo di attività e nemmeno ad operare come pensione per cani.

Secondo quanto ricostruito, i cani venivano importati dall'estero, in particolare pare dall'Est Europa, per poi essere rivenduti in Nord Africa, in particolare in Marocco. Ai titolari dell'allevamento abusivo sono per il momento, in attesa del completamento delle indagini, contestati i reati di allevamento e pensione abusiva e traffico internazionale di cani. Per il momento, i cani ritrovati all'interno dell'allevamento sono stati trasferiti in gabbie di dimensioni superiori, in attesa di trovare per loro una sistemazione definitiva.

