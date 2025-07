Un nuovo ufficio mobile per la Polizia Locale di Modena

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Un nuovo ufficio mobile per potenziare l’attività di presidio urbano della Polizia locale modenese, con particolare attenzione ai quartieri periferici della città. Il mezzo, acquistato dal Comune con il contributo della Regione Emilia-Romagna, è arrivato mercoledì 9 luglio al Comando di via Galilei ed entrerà in servizio già venerdì 11 luglio.

Salgono così a due gli uffici mobili con cui la Polizia locale svolge l’attività di presidio prevista anche dal patto per Modena Sicura che vede insieme Comune e Prefettura e finalizzato a migliorare il controllo del territorio, a contrastare fenomeni di insicurezza urbana e a garantire un ulteriore avvicinamento alla comunità locale, attraverso relazioni sempre più costanti e dirette con gruppi organizzati come il Controllo di vicinato, la rete delle associazioni di volontari che collaborano con la Polizia locale, nonché i singoli cittadini.

Il nuovo ufficio mobile, come quello già in servizio, andrà così ad affiancare i presidi diffusi della Polizia locale, presenti nelle zone considerate maggiormente insicure: Autostazione, Comparto R-Nord e piazza Matteotti, in pieno centro Storico, dove il "chiosco" è stato recentemente rimodulato proprio nella direzione di una maggior mobilità sul territorio. Sempre in un’ottica di vicinanza ai cittadini, l’ufficio mobile sarà impiegato anche in progetti speciali, come quello dedicato al contrasto delle truffe agli anziani che lo porterà nella principiali aree di aggregazione, come circoli, orti e nelle frazioni.

L’acquisto del mezzo è stato reso possibile grazie al contributo regionale del progetto "Polizia locale tra presidio del territorio e social media", legato al bando per la qualificazione dei corpi e dei servizi di Polizia locale.

