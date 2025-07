Carpi, un nuovo mezzo per il gruppo comunale di Protezione Civile

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Il Gruppo comunale volontari di Protezione civile di Carpi può contare su un nuovo mezzo per il trasporto di persone e materiali a supporto della capacità operativa e di intervento in caso di calamità. Il mezzo, operativo da mercoledì 9 luglio, è stato acquistato grazie a un contributo del Dipartimento di Protezione civile, ottenuto attraverso la partecipazione a un bando, al quale si sono aggiunte risorse proprie del Comune per un totale di 33.100 euro (di cui 19.240 dal Dipartimento e 13.860 del Comune).

Con la possibilità di trasportare fino a sette persone e materiali, il nuovo veicolo, un Renault Kangoo, integra l’attuale parco auto del Gruppo, composto da una Panda, due Doblò e un furgone, permettendo di spostare un maggior numero di volontari, sia in occasione delle emergenze sia in “tempo di pace”. È adatto, inoltre, a trasportare anche persone con ridotta capacità motoria coinvolte in situazioni di pericolo.

Il Gruppo comunale volontari di Protezione civile di Carpi è attivo dal 2011, ha sede a Fossoli (in via dei Trasporti 4) ed è composto da circa 150 volontari. Nel tempo, l’associazione è intervenuta con tecnici e volontari per portare assistenza in occasione di calamità di rilievo nazionale: dal sisma del 2012, per il quale è stata insignita della Benemerenza di Protezione civile, all’intervento a supporto del Comune di Faenza in occasione dell’alluvione in Romagna e del Comune di Campi Bisenzio per l’Emergenza Toscana.

LEGGI ANCHE: