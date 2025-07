Vigili del Fuoco e bonifiche da vespe e calabroni, Mastacchi (Rete Civica): “La Regione sottoscriva l’accordo anche per il 2025”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BOLOGNA - Pubblichiamo la nota del consigliere di Rete Civica Marco Mastacchi sulla bonifica da imenotteri.

Il periodo estivo è il periodo di massima attività di costruzione dei nidi per le vespe, quando le operaie contribuiscono all'ampliamento del nido e alla cura della colonia.

Con l'arrivo dell''autunno, il ciclo vitale della colonia termina e la maggior parte delle vespe muore. E’ dunque in estate che si concentrano le richieste di intervento che riguardano la bonifica dei nidi di imenotteri aculeati (soprattutto vespe e calabroni).

Per garantire un servizio diffuso ed efficace sul territorio, la Regione Emilia-Romagna ha storicamente collaborato con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF - il braccio operativo per la bonifica, attraverso convenzioni regionali) affidando loro, in sinergia con ASL e Comuni, il compito operativo di bonifica dei nidi, come confermato dalla Circolare CNVVF n. 19034 del 2018 che specifica le condizioni per tali interventi anche se la Legge Regionale 19/1982 attribuisca alle ASL la competenza in materia di prevenzione e intervento per problematiche sanitarie, inclusa la gestione delle infestazioni da

imenotteri aculeati (vespe, calabroni, api), in quanto "potenziali fonti di rischio per la salute pubblica".

Con un’interpellanza, il Consigliere di Rete Civica Marco Mastacchi, evidenzia come nel 2024 sono stati effettuati un numero significativo di interventi: 703 tramite convenzione e un totale di 7593

interventi complessivi, sottolineando la crescente urgenza del servizio. Gran parte di questi interventi, sebbene non presentassero i requisiti di soccorso tecnico urgente, sono stati effettuati in virtù della vigenza dell’accordo stipulato per l’anno 2024.

Tuttavia la Regione ha comunicato l’impossibilità di procedere alla sottoscrizione di un accordo per l’anno in corso (2025).

La mancata conferma di tale servizio per l’annualità 2025 fa prevedere vuoti operativi e disorientamento tra i cittadini, che si troverebbero privi di riferimenti certi per la segnalazione e la gestione di situazioni

potenzialmente pericolose.

L'interpellanza chiede alla Giunta regionale se intenda integrare la convenzione triennale sottoscritta nel 2025 tra la Regione Emilia-Romagna e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con gli interventi di bonifica da imenotteri aculeati garantendo per l’annualità in corso risorse economiche e organizzative, al fine di assicurare la continuità del servizio anche in relazione alle esigenze stagionali.

