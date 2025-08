Al Comune di Soliera oltre 24mila euro per lo studio di fattibilità di un hub urbano a Sozzigalli

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

SOLIERA - Un nuovo spazio per la comunità, pensato per rivitalizzare il territorio, promuovere servizi, commercio e relazioni sociali: il Comune di Soliera si è aggiudicato 24.990 euro da un bando regionale per la redazione dello studio di fattibilità di un Hub Urbano nella frazione di Sozzigalli.

Lo spazio sarà pensato come un’area viva e aperta, in grado di incentivare la presenza di attività commerciali, attrarre servizi utili, coinvolgere associazioni e realtà del territorio. Uno spazio multifunzionale che punta a diventare un vero presidio di comunità, capace di rispondere ai bisogni delle persone e rafforzare il senso di appartenenza.

«Abbiamo partecipato insieme a Novi e Campogalliano a questo bando regionale per dare vita a un hub urbano di prossimità a Sozzigalli e abbiamo vinto. Con i 35.700 euro di investimento totale realizzeremo lo studio di fattibilità, per poi presentare il progetto definitivo per la realizzazione dell’hub l’anno prossimo. Poi ci impegneremo per reperire i finanziamenti per realizzare ciò che siamo chiamati ad elaborare in questi mesi», spiega Roberta Lanza, assessore di Soliera con delega alla Promozione del territorio.

