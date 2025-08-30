Bambino di 6 anni esce di casa, percorre 20 km e viene investito: ritrovato in ospedale
MILANO - Un bambino di appena sei anni ha tenuto con il fiato sospeso i genitori e i carabinieri per ore, scomparendo nel nulla e compiendo da solo un viaggio di quasi venti chilometri tra autobus, treno e tratti a piedi, fino a essere ritrovato, ferito ma vivo, in un letto dell’ospedale di Desio.
Nella mattinata di venerdì 29 agosto, a Novate Milanese, il piccolo, di origine peruviana e da poco arrivato in Italia, sarebbe uscito di casa mentre si trovava da solo, facendo perdere le tracce.
Secondo una prima ricostruzione, il bambino è salito su un autobus della linea Atm 89 e ha raggiunto il capolinea in via Ciccotti, nel quartiere Comasina di Milano.
Poi, non è chiaro come, ma le indagini ipotizzano che abbia preso un treno, è arrivato fino a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza.
Qui, dopo mezzogiorno, in corso Roma, il bimbo è stato investito da un'auto.
Soccorso, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Desio, dove ha riabbracciato i genitori.
Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione, ma resta da capire come un bambino di sei anni sia riuscito muoversi da solo per venti chilometri senza che nessuno intervenisse o lo aiutasse.
Leggi anche: Modena, accoltella i genitori e la sorella: giovane arrestato
- Bambino di 6 anni esce di casa, percorre 20 km e viene investito: ritrovato in ospedale
- Nuovi casi di Chikungunya, domenica 31 agosto disinfestazione nell’area di via Griffoni a Carpi
- Al via a Modena la prima edizione della Summer School in Audiologia e Otologia
- Carpi, chiusa via Tre Ponti fino all'intersezione con via Canalvecchio per un intervento sulla rete idrica
- Finale Emilia, il Copparo vince il 1° trofeo Magnagat
- Lunedì 1° settembre l'avvio del nuovo anno educativo alle scuole d’infanzia e nidi
- Summer School "Renzo Imbeni", il 1° settembre arriva a Modena Romano Prodi
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero