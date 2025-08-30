Bambino di 6 anni esce di casa, percorre 20 km e viene investito: ritrovato in ospedale

MILANO - Un bambino di appena sei anni ha tenuto con il fiato sospeso i genitori e i carabinieri per ore, scomparendo nel nulla e compiendo da solo un viaggio di quasi venti chilometri tra autobus, treno e tratti a piedi, fino a essere ritrovato, ferito ma vivo, in un letto dell’ospedale di Desio.

Nella mattinata di venerdì 29 agosto, a Novate Milanese, il piccolo, di origine peruviana e da poco arrivato in Italia, sarebbe uscito di casa mentre si trovava da solo, facendo perdere le tracce.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino è salito su un autobus della linea Atm 89 e ha raggiunto il capolinea in via Ciccotti, nel quartiere Comasina di Milano.

Poi, non è chiaro come, ma le indagini ipotizzano che abbia preso un treno, è arrivato fino a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza.

Qui, dopo mezzogiorno, in corso Roma, il bimbo è stato investito da un'auto.

Soccorso, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Desio, dove ha riabbracciato i genitori.

Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione, ma resta da capire come un bambino di sei anni sia riuscito muoversi da solo per venti chilometri senza che nessuno intervenisse o lo aiutasse.

