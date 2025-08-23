Bologna, tre anni fa l’omicidio di Alessandra Matteuzzi
BOLOGNA - Sono passati tre anni dall'omicidio di Alessandra Matteuzzi, la 56enne originaria di Pavullo uccisa sotto casa a Bologna dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, a colpi di spranga e con una panchina, mentre era al telefono con la sorella.
Padovani 28 anni, ex calciatore con un passato nel Carpi e allenatore estivo per una squadra di San Felice, è stato condannato all'ergastolo in appello per omicidio pluriaggravato.
Il 17 settembre è fissata la Cassazione.
A tre anni di distanza da quel terribile giorno è la migliore amica di Alessandra, Daniela Stanzani, a ricordarla con un lungo post su Instagram. “Oggi – scrive – sono tre anni che non sei più con noi, ancora impossibile credere che sia successo, sento ancora le tue ultime parole: Dany hai bisogno? No, grazie Ale ho, quasi finito anche io, bene, allora vado dalla mia mamma, ci vediamo domani ci vediamo domani ma quel domani non è mai arrivato. Ora – continua – ci sono persone che parlano di perdono ma come si può perdonare un essere che ha fatto una cosa così atroce? Noi – dice ancora l’amica – c’eravamo in quel maledetto anno e abbiamo vissuto insieme a lei tutto quello che le ha fatto passare e, credetemi, un inferno è poco”, conclude il post.
A prendere la parola anche i legali della famiglia Matteuzzi sottolineando lo strazio della famiglia, in particolare della sorella. “Oggi 23 agosto è il giorno del ricordo, del dolore – scrivono – l’espiazione dell’ergastolo a cui è stata condannata Stefania Matteuzzi con la sua famiglia unitamente a tutte le persone che amavano Alessandra. Giovanni Padovani non è stato mosso da alcun impulso improvviso, aveva la capacità di pianificare e controllare il proprio comportamento. Aspettiamo con fiducia il giudizio della Cassazione".
Leggi anche: Alessandra Matteuzzi uccisa a martellate sotto casa dall’ex, calciatore in passato in prova al Carpi
- Lunedì 25 agosto cambia la viabilità per il "Mirandola Buskers Festival"
- Ammanco aMo, Platis (FI): "Basta forzature con le nomine, esiste una graduatoria valida fino al 2026"
- Bologna, tre anni fa l'omicidio di Alessandra Matteuzzi
- Bondeno, stanziati 70mila euro per la manutenzione di strade, marciapiedi e guard-rail
- Martedì 2 settembre a San Felice, incontro con Davide Tonelli Galliera autore del libro "Io, bambino zero"
- Martedì 2 settembre a San Felice, incontro con Davide Tonelli Galliera autore del libro "Io, bambino zero"
- Col trattore in tangenziale andiamo a comandare… alla Sagra di San Biagio
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Finale Emilia, comunità in lutto per la morte di Gino Grillenzoni di Lapam
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero