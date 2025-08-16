Bomporto, finalmente terminati i lavori della palestra comunale
BOMPORTO - Dopo diversi ritardi, con tanto di polemiche, sono finalmente terminati i lavori della palestra comunale delle scuole medie di via Verdi.
Come riporta il quotidiano Il Resto del Carlino, a confermarlo è l'assessore ai Lavori Pubblici Andrea Berselli che, prima di Ferragosto, ha effettuato un sopralluogo al cantiere.
Dopo la fine dei lavori formalizzata nei giorni scorsi, si sta procedendo alla pulizia dei locali dell'immobile.
Parte degli arredi sono già arrivati, mentre gli altri saranno consegnati ad inizio settembre.
L'inaugurazione dovrebbe avvenire verso la metà di settembre, in concomitanza con l'iniziativa sportiva "Ci vuole il fisico".
