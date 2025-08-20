Cagnolina rubata a Bondeno ritrovata dai Carabinieri, denunciata 30enne

BONDENO - Un epilogo a lieto fine quello avvenuto il 14 agosto scorso a Bondeno per una famiglia proprietaria di una cagnolina. Lo scorso 14 agosto i proprietari della cagnolina, di razza Amstaf, si sono rivolti alla Stazione Carabinieri di Bondeno per denunciare il furto della loro amata ''Zoe''. Avviate immediatamente le ricerche, i militari dell'Arma di Bondeno in poco tempo hanno individuato una 30enne che arbitrariamente se ne era impossessata: la donna è stata denunciata in stato di libertà alla Procura estense per l'ipotesi di reato di furto. Un lieto fine quindi per la brutta storia in cui era finita ''Zoe'', che grazie al lavoro dei Carabinieri di Bondeno è potuta tornare dalla propria famiglia.

