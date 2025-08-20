Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Omicidio del biologo Alessandro Coatti in Colombia, arrestati altri due uomini

Il 30 luglio e il 14 agosto scorsi sono stati eseguiti in Colombia provvedimenti restrittivi, emessi dall'Autorità Giudiziaria del Dipartimento di Magdalena, nei confronti di due cittadini colombiani ritenuti responsabili dell'omicidio, in concorso, del cittadino italiano Alessandro Coatti, commesso il 6 aprile 2025 a Santa Marta (in Colombia). Queste misure si uniscono a quelle eseguite nel maggio scorso su quattro cittadini colombiani, parimenti coinvolti nel fatto criminoso. La Procura della Repubblica di Roma, nell'ambito del relativo procedimento, ha sviluppato le indagini in ambito nazionale, attraverso diversificati e complessi accertamenti svolti dai Carabinieri del ROS con grande puntualità ed efficacia. Le investigazioni, svolte in sinergia con la Procura Sezionale del Dipartimento di Magdalena nell'ambito di attività rogatoriale, con gli apparati di polizia colombiani e con il costante supporto del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, sono state caratterizzate, oltre che dalla escussione di persone informate sui fatti, da accurati accertamenti tecnici su oggetti e dispositivi elettronici appartenuti alla vittima.

Proprio gli approfondimenti sugli apparati informatici hanno permesso di fare luce sugli ultimi giorni di vita di Alessandro Coatti, in particolare sugli spostamenti nella città di Santa Marta (Colombia), nonchè di contribuire alla ricostruzione delle fasi del delitto e di acquisire elementi utili identificazione degli autori.
 
 
Particolarmente significativa l'indicata cooperazione giudiziaria e di polizia che si è sviluppata con le Autorità colombiane, che hanno condotto indagini sin da subito e senza sosta in molteplici direzioni fino alla individuazione dei profili di responsabilità. In tale contesto si è collocato il proficuo scambio delle evidenze raccolte, con la conseguente ricostruzione della vicenda e del suo drammatico epilogo. 
 
 
 
