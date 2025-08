Calcio, Carpi: ufficiale l’arrivo di Forte, Sall e Cortesi prolungano il contratto

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CARPI - Il Carpi comunica di avere acquisito, a titolo temporaneo dal Campobasso FC 1919, il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Riccardo Forte, che arriva in prestito annuale con diritto di riscatto in favore del Carpi. Forte, seconda punta nativa di Trieste classe 1999, è reduce da una stagione con i “lupi molisani” in cui ha totalizzato 31 presenze, condite da 4 gol e 2 assist. Cresciuto nelle giovanili del Milan, Riccardo ha vestito (prima di quella del Campobasso) le maglie di Pistoiese, Piacenza, Lecco, Cavese, Mestre, Legnano e Sestri Levante (squadra con la quale – nella stagione 2023/24 – ha messo a segno 13 gol in Serie C, suo record di segnature personale in un singolo campionato). Queste le prime parole da giocatore biancorosso di Forte:

“Le prime sensazioni sono positive, sono molto contento della scelta fatta. L’entusiasmo del Presidente per portarmi a Carpi e il colloquio con il Direttore e il Mister sono stati molto convincenti: il progetto che mi hanno mostrato è quello di un ambiente che vuole crescere in maniera sana, non un tema scontato, né tantomeno da sottovalutare. Questa è una Società prestigiosa, con un’idea di calcio propositivo, che vuole ricercare il risultato tramite il bel gioco. Penso sia l’ambiente giusto per rilasciarmi, anche a livello personale".

Il Carpi annuncia anche di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del rapporto con Abdoulaye Sall. “Papi”, attaccante classe 2000, con all’attivo 95 presenze (che fanno di lui il giocatore della rosa con più gettoni con i nostri colori), 19 reti e 15 assist in biancorosso, si appresta ad iniziare la sua quarta stagione con la maglia del Carpi, dopo aver sottoscritto un contratto fino al 30 Giugno 2027. Queste le sue parole:

“Sono molto contento di proseguire questa avventura. Ringrazio il Presidente, la Società e lo Staff che mi hanno fortemente voluto. Voglio fare meglio dell’anno scorso. Sono carico e non vedo l’ora che inizi il campionato. Spero di regalare belle soddisfazioni alla Piazza e a chi mi ha dato quest’opportunità”.

Infine, il presidente Claudio Lazzaretti annuncia in prima persona di aver positivamente concluso la trattativa per il prolungamento del contratto del trequartista Matteo Cortesi, che vestirà la maglia biancorossa fino al 30 giugno 2028. Un rinnovo che certifica la volontà condivisa di proseguire un percorso fatto di crescita costante e valorizzazione reciproca, e che consente alla Proprietà di togliere ufficialmente dal mercato il calciatore, blindandolo per il futuro.

“Questo rinnovo è il mio regalo ai tifosi e a chiunque abbia il Carpi nel cuore – ha commentato il presidente del Carpi, Claudio Lazzaretti – È stata un’operazione articolata, ma fortemente voluta, non solo per difendere il nostro patrimonio tecnico, ma anche per consolidare un gruppo che vuole continuare a rendere orgogliosi i carpigiani, lottando in ogni stadio. Da oggi Matteo ha una responsabilità in più, ma ho rivisto nei suoi occhi quella fame e quella cattiveria che mi convinsero due anni fa, quando lo scelsi al termine di una stagione difficile a Lentigione. Spero che questa firma sia un segnale chiaro alla piazza della nostra volontà di fare il bene del Carpi e che possa dare nuovo slancio anche alla campagna abbonamenti".

