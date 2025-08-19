Calcio, Modena ko e fuori dalla Coppa Italia nonostante una buona prestazione contro il Torino
Esce a testa alta dallo Stadio Olimpico Grande Torino il Modena di Andrea Sottil. Nel debutto ufficiale in Coppa Italia i canarini disputano un primo tempo di alto livello e creano tante occasioni per segnare colpendo anche un legno con Gerli, ma il gol vittoria lo trovano i padroni di casa nella ripresa, con Vlasic che firma la rete dell'1-0, poi decisiva ai fini del risultato, al 51'. Il Modena, nonostante un'ottima prestazione, specialmente nel primo tempo, in cui i gialloblù hanno messo più volte in seria difficoltà il Torino, viene così eliminato dalla Coppa Italia ai trentaduesimi di finale.
TABELLINO
TORINO: Israel, Masina, Coco, Biraghi, Pedersen (14’ st Lazaro), Casadei, Gineitis (33’ st Anjorin), Vlasic, Aboukhal (1’ st Ilkhan), Ngonge (42’ st Zapata), Adams (14’ st Simeone). A disposizione: Paleari, Popa, Ilic, Maripan, Sazonov, Baldini, Dembelè, Tameze, Balcot, Perciun. Allenatore: Baroni.
MODENA: Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Zampano (29’ st Zanimacchia), Santoro, Gerli (33’ st Massolin), Pyyhtia (21’ st Magnino), Beyuku, Defrel (21’ st Di Mariano), Gliozzi (21’ st Mendes). A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Pergreffi, Caso, Nador, Oliva, Cotali, Cauz, Olivieri, Sarris. Allenatore: Sottil.
Arbitro: Tremolada. Assistenti: Mokhtar e Pascarella. 4° ufficiale: Fourneau. Var: Ghersini. Avar: Sozza.
Marcatori: 7’ st Vlasic (T).
Ammoniti: 14’ st Ilkhan (T), 25’ st Ngonge (T), 37’ st Anjorin (T).
