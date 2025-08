“CarpInClassica” si chiude con un concerto per piano solo

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CARPI - Si conclude lunedì 4 agosto, con il concerto per piano solo di Kcenia Gaumer (alle 21.30, nel Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio, a ingresso libero), l’edizione 2025 di CarpInClassica, la rassegna di sei concerti che ha dato spazio a straordinari giovani talenti italiani e internazionali riscuotendo un ottimo successo di pubblico. Tutti i concerti, infatti, a partire dalla Festa della Musica in sala dei Mori, con 145 presenti, hanno fatto registrare il tutto esaurito dei 199 posti disponibili nel Cortile d’Onore (escluso un solo appuntamento in una serata particolarmente fredda e piovosa).

Il risultato di CarpInClassica, è il commento dell’assessore alla Cultura Giuliano Albarani, “conferma, di anno in anno, la lungimiranza di una scelta che offre alla città un programma artisticamente articolato e raffinato che ha come denominatore comune la valorizzazione di talenti emergenti. Anche grazie all’acustica e all’estetica del Cortile d’Onore del Palazzo, il pubblico, sempre numeroso e curioso, può fruire di piccoli-grandi eventi musicali che, nella loro unicità, non sarebbero possibili e concepibili altrove e altrimenti”.

Nel concerto di lunedì 4 agosto, la pianista Kcenia Gaumer eseguirà musiche di Tchaikovsky, Ravel e Prokofiev. Nata a Parigi, 22 anni, Kcenia Gaumer ha studiato alla Schola Cantorum della capitale francese e ora sta frequentando la scuola secondaria di musica specializzata di San Pietroburgo nelle classi di pianoforte, musica da camera e accompagnamento. Vincitrice di numerosi concorsi pianistici internazionali, tiene concerti come solista, in formazioni cameristiche, in duo pianistico e con cantanti.

