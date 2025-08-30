Castelnuovo, in carcere il 23enne che ha accoltellato i genitori e la sorella

CASTELNUOVO - Nella notte del 30 agosto 2025, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo e della Stazione di Castelnuovo Rangone hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un 23enne, originario dello Sri Lanka.

L’uomo, per motivi ancora da chiarire, ha ripetutamente colpito con plurime coltellate i genitori e la sorella minore, causando loro lesioni di diversa gravità.

Il padre 57enne ha riportato ferite all’addome ed alla regione dorsale, la madre 42enne è stata attinta al collo e all’addome, mentre la sorella 15enne ha riportato ferite di minor gravità al dorso e a una mano.

Nessuno dei familiari versa attualmente in pericolo di vita.

L’aggressore è stato prontamente bloccato dai Carabinieri ed è stato poi associato presso la Casa Circondariale di Modena, su disposizione del Pubblico Ministero.

Il coltello a serramanico utilizzato per l’aggressione e l’appartamento sono stati sottoposti a sequestro.

Questa Procura della Repubblica ha richiesto all’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Modena la convalida dell’arresto del giovane per i delitti di duplice tentato omicidio aggravato in danno del padre e della madre e di lesioni aggravate nei confronti della sorella minore.

Si rammenta che la persona sottoposta a indagini è da considerarsi presunta innocente fino alla sentenza irrevocabile di condanna.

