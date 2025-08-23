Cavezzo, dal 29 agosto torna la Festa della Tagliatella
CAVEZZO - Dal 29 agosto al 1° settembre, a Villa Giardino, torna la Festa della Tagliatella, quest'anno giunta alla 21esima edizione.
Nel menù, oltre alle tagliatelle servite con diversi condimenti, ci saranno piatti della tradizione e specialità vegetariane.
Lo stand gastronomico sarà aperto tutte le sere e il 31 agosto anche a mezzogiorno.
Ogni sera ci sarà intrattenimento musicale, spettacoli, tante iniziative per i più piccoli e i gonfiabili nel parco della festa.
Non mancherà il BarTella con aperitivi e cocktails.
Tra gli appuntamenti in programma, domenica 31 agosto alle 18, aperitivo culturale con Davide Gandini e don Lorenzo Lodi dal titolo: “Di cosa è fatta la Speranza: il Portico della Gloria”, dialogo sul pellegrinaggio a Santiago de Compostela.
Lunedì 1° settembre alle 19.30, appuntamento con “Progetto vita Cavezzo” dedicato alle manovre di disustruzione pediatrica.
Martedì 2 agosto alle 21, in piazza Don Zucchi, in occasione della Sagra del patrono Sant'Egidio, ci sarà il concerto della banda giovanile “J. Lennon” con le musiche da film.
Lunedì 1° settembre, in occasione della festività del patrono, alle 18 si terrà la messa solenne e, a seguire, la processione con il quadro di S. Egidio.
