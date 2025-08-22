Cigno nero avvistato nel canale tra Mirandola e Poggio Rusco

MIRANDOLA, POGGIO RUSCO - Un raro esemplare di cigno nero è stato avvistato in questi giorni nel canale che si trova tra Mirandola e Poggio Rusco, come testimoniano le foto sottostanti, pubblicate sulla pagina Facebook Sei di Poggio Rusco se...

Come spiega l'ornitologo Raffaele Gemmato alla "Gazzetta di Modena", non si tratta di una specie autoctona della Bassa modenese, Dopo essere stato scoperto in Australia nel 1700, è stato portato in Europa da appassionati di uccelli o collezionisti e nel nostro paese di trova solo in cattività. Per questo, è facile ipotizzare che l'esemplare in questione sia fuggito da una condizione di cattività oppure sia stato liberato volontariamente dal suo proprietario.

