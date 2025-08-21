Spettacoli, musica, magia e arte di strada, il 25 agosto torna il “Mirandola Buskers Festival”

MIRANDOLA - Il centro storico di Mirandola si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno. Lunedì 25 agosto, a partire dalle ore 21.00, le vie e le piazze del cuore cittadino si animeranno con la tradizionale manifestazione Buskers, un appuntamento ormai consolidato nel calendario estivo che ogni anno richiama migliaia di visitatori, trasformando la città in un vivace palcoscenico all'aria aperta.

Un percorso artistico attraverso il centro storico

L'edizione 2025 della manifestazione si presenta con un programma particolarmente ricco e variegato. 16 punti spettacolo strategicamente distribuiti lungo tutto il centro storico, creeranno un vero e proprio itinerario artistico che accompagnerà i visitatori alla scoperta delle bellezze della città attraverso il linguaggio universale dell'arte di strada. Il pubblico potrà immergersi in un'atmosfera magica e coinvolgente, dove artisti di strada di diverse discipline si esibiranno in contemporanea, offrendo uno spettacolo lungo una...intera città. Tra le performance previste figurano concerti di musica dal vivo che spazieranno dai generi tradizionali alle sonorità più contemporanee, spettacoli circensi che stupiranno con acrobazie mozzafiato, suggestive esibizioni con giochi di fuoco che illumineranno la notte, trampolieri che si muoveranno elegantemente tra la folla, spettacoli di burattini che faranno sognare i più piccoli, e artisti specializzati in bolle di sapone giganti che creeranno sculture aeree effimere e poetiche.

Focus sulla cultura locale e i giovani talenti

Un'attenzione particolare sarà rivolta alla valorizzazione del talento locale. In Piazza Mazzini, cuore pulsante della manifestazione, sarà protagonista la Scuola di Danza Onda Latina. Grazie alla preziosa collaborazione con la Scuola di Musica di Mirandola, istituzione di riferimento per l'educazione musicale del territorio, saranno inoltre attivati tre punti musicali dedicati interamente a giovani talenti emergenti e gruppi musicali locali. Questa iniziativa rappresenta un'importante opportunità per i musicisti del territorio di esibirsi davanti a un pubblico numeroso ed eterogeneo, contribuendo a creare un ponte generazionale attraverso la musica e sostenendo la crescita artistica dei giovani.

Un'occasione speciale per il commercio locale

La manifestazione Buskers non sarà soltanto un momento di intrattenimento culturale, ma rappresenterà anche un'importante opportunità per il tessuto commerciale del centro storico. In concomitanza con l'evento, le attività commerciali della zona aderiranno all'iniziativa con aperture straordinarie serali, permettendo ai visitatori di unire il piacere dello spettacolo a quello dello shopping in un'atmosfera unica e festosa. Le attività del centro proporranno inoltre promozioni eccezionali, approfittando strategicamente delle ultime giornate del periodo dei saldi estivi, offrendo così ai cittadini e ai turisti l'opportunità di concludere la stagione degli acquisti con vantaggi particolari in un contesto di festa e condivisione.

L'entusiasmo per l’arrivo di questa edizione della manifestazione è intuibile anche nelle parole di Alberto Tura, amministratore unico de l'Accento s.r.l., partner organizzativo dell'evento insieme al Comune di Mirandola: "Siamo particolarmente felici ed orgogliosi di affiancare, anche quest'anno, l'Amministrazione comunale di Mirandola nell'organizzazione di questo evento che rappresenta da sempre molto per l’intero terriorio. I Buskers sono diventati un'autentica occasione di festa e di partecipazione collettiva per tutta la comunità, un momento che porta vitalità, energia e colore nel cuore pulsante della città, creando quello spirito di aggregazione di cui tutti abbiamo bisogno".

Un evento che unisce tradizione e innovazione

La manifestazione Buskers di Mirandola, promossa dal Comune di Mirandola e organizzata in collaborazione con L'Accento s.r.l., si conferma anno dopo anno uno degli appuntamenti più significativi e partecipati dell'estate modenese. L'evento rappresenta un perfetto esempio di come sia possibile coniugare intrattenimento di qualità, valorizzazione del patrimonio artistico locale, sostegno ai giovani talenti e promozione delle attività commerciali del territorio. In un'epoca in cui le comunità locali cercano occasioni di aggregazione e condivisione, i Buskers di Mirandola si propongono come un modello virtuoso di evento che sa unire spettacolo, cultura, tradizione e innovazione, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e l'identità culturale del territorio. Da sottolineare, anche, l’alta percentuale dei negozi che, in questa edizione, hanno aderito alla manifestazione con una apertura straordinaria la sera. L'appuntamento è fissato per lunedì 25 agosto dalle ore 21.00 nel centro storico di Mirandola. L'ingresso è rigorosamente libero.

