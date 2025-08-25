Dal 18 settembre al via il memorial “Previdi” di calcio femminile

SASSUOLO - Giovedì 18 settembre presso lo stadio “G. Zanti” di San Michele (Sassuolo) si svolgerà la terza edizione del Memorial dedicato alla categoria femminile.

Le squadre partecipanti sono Modena, Bologna e Sassuolo; le formazioni si affronteranno in un triangolare dalle 19:30 alle 21:30 e al termine delle partite ci saranno le premiazioni.

La prima gara sarà Modena-Sassuolo, la perdente di questa sfida affronterà il Bologna nel secondo match del torneo; mentre l’edizione si concluderà con l’incontro tra i rossoblù e la vincente della prima partita.

La famiglia Previdi e il comitato organizzatore sono lieti di organizzare nuovamente il torneo femminile visto il grande sviluppo che il calcio ha avuto in questa direzione.

Tutte le informazioni aggiornate sul Previdi sono disponibili sul sito web www.memorialprevidi.it , sulla pagina facebook www.facebook.com/MemorialNardinoPrevidi , sulla pagina instagram del torneo @memorialprevidi e sull’account X del torneo @MemPrevidi.

