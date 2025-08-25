Dal 18 settembre al via il memorial “Previdi” di calcio femminile
SASSUOLO - Giovedì 18 settembre presso lo stadio “G. Zanti” di San Michele (Sassuolo) si svolgerà la terza edizione del Memorial dedicato alla categoria femminile.
Le squadre partecipanti sono Modena, Bologna e Sassuolo; le formazioni si affronteranno in un triangolare dalle 19:30 alle 21:30 e al termine delle partite ci saranno le premiazioni.
La prima gara sarà Modena-Sassuolo, la perdente di questa sfida affronterà il Bologna nel secondo match del torneo; mentre l’edizione si concluderà con l’incontro tra i rossoblù e la vincente della prima partita.
La famiglia Previdi e il comitato organizzatore sono lieti di organizzare nuovamente il torneo femminile visto il grande sviluppo che il calcio ha avuto in questa direzione.
Tutte le informazioni aggiornate sul Previdi sono disponibili sul sito web www.memorialprevidi.it, sulla pagina facebook www.facebook.com/MemorialNardinoPrevidi , sulla pagina instagram del torneo @memorialprevidi e sull’account X del torneo @MemPrevidi.
Leggi anche: Calcio, Modena ko e fuori dalla Coppa Italia nonostante una buona prestazione contro il Torino
- Dal 18 settembre al via il memorial "Previdi" di calcio femminile
- "Speriamo che sia femmina", serata tutta al femminile al "Poesia Festival
- Ausl, Chikungunya: "Fondamentale la collaborazione dei cittadini"
- Carpi, il PD deposita un'interrogazione sull'immobile comunale in Valsugana
- Soliera, Riccio (FdI): "Ad Appalto problemi di illuminazione pubblica"
- Modena, anche Unimore nel team che ha scoperto il legame fra cambiamento climatico e tsunami
- Finale Emilia, il comitato "Ora tocca a noi": "Le ambiguità di Poletti sono inaccettabili"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Nonantola, è morto il calciatore Antonio Gargano: lutto nel mondo dei dilettanti