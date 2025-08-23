Discariche Finale Emilia, “Patto per il Nord”: “Contaminazione accertata, servono sequestro e bonifica”

FINALE EMILIA - Attraverso una nota stampa, "Patto per il Nord" interviene sul tema discariche di Finale Emilia:

"La lettura del verbale della Conferenza dei Servizi del 18 luglio 2025 conferma un quadro di estrema gravità: nelle acque di falda del territorio finalese emergono contaminazioni diffuse e persistenti. Secondo le analisi del maggio 2025, sono stati rilevati valori anomali di Benzene, CVM (Cloruro di Vinile Monomero), Tetracloroetano e Dicloropropano, insieme a superamenti delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) per sostanze tossiche e pericolose come Cianuri, Benzoperilene, Anilina e Para-Toluidina. Si tratta di una situazione ambientale allarmante, che mette a rischio la salute dei cittadini e l’equilibrio dell’ecosistema locale.

Arpae – già al centro di procedimenti giudiziari per reati ambientali – ha dichiarato che il gestore Hera-Feronia non ha individuato le cause della contaminazione. Una posizione che solleva interrogativi: non è forse Arpae, in quanto ente pubblico di controllo, a dover accertare le responsabilità e vigilare con rigore? Le prescrizioni stesse di Arpae, imposte al gestore durante la Conferenza dei Servizi, confermano indirettamente il legame tra la gestione delle discariche e l’inquinamento delle falde".