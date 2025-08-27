Emergenza Chikungunya a Carpi, Pd: “L’amministrazione ha gestito la situazione con responsabilità e rispetto dei protocolli sanitari”

CARPI - Pubblichiamo la nota del Partito Democratico in merito all'emergenza Chikungunya.

In questi giorni assistiamo a un dibattito politico che cerca di cavalcare l’emergenza sanitaria. Per rispetto del lavoro dei tecnici e dei sanitari, nonché dei tanti volontari che hanno supportato le operazioni, e soprattutto per correttezza nei confronti della cittadinanza, non siamo intervenuti nel pieno dei trattamenti ma ora, è bene ristabilire alcuni punti chiari su quanto accaduto ed è in corso per gestire gli interventi per il contenimento della diffusione del virus della Chikungunya, trasmesso dalla zanzara tigre.

Il primo e più importante è che l’Amministrazione comunale ha gestito fin dall’inizio questa situazione inedita per il nostro territorio con responsabilità e pieno rispetto dei protocolli sanitari. Non invenzioni ma procedure validate e condivise con l’Unità di crisi.



La comunicazione, seppur in una situazione emergenziale e influenzata, come si può immaginare, da decisioni urgenti e immediate, è stata quanto più ampia e diffusa possibile: note per la stampa, tramite i canali social del Comune, aggiornamenti quotidiani dell’AUSL, video esplicativi del Sindaco, passaggi di macchine con altoparlanti e informative porta a porta nelle zone interessate. È chiaro che in ogni ambito la comunicazione può essere affinata e migliorata, così come la gestione degli interventi porta a porta, ma va anche riconosciuto che in un contesto così complesso è stato messo in campo ogni sforzo possibile per informare in modo tempestivo e capillare la cittadinanza.



Quanto alle scuole, è bene ribadirlo con chiarezza: i trattamenti in corso nelle aree verdi di nidi e scuole dell’infanzia, in partenza in questi giorni, non derivano da casi registrati all’interno o in prossimità degli istituti. Si tratta di un’azione precauzionale, pensata proprio per garantire un rientro a scuola ancora più sicuro per bambini, famiglie e personale. È sufficiente leggere le ordinanze e le comunicazioni ufficiali per comprenderlo. I consiglieri - che siano comunali o regionali - dovrebbero avere la capacità e la volontà di interpretare correttamente questi atti, ponendo domande e contribuendo alla chiarezza, anziché generare confusione.



L’emergenza Chikungunya è nuova per tutti, eppure Carpi ha saputo reagire con prontezza, mettendo in campo mezzi, uomini e risorse straordinarie. Lo stesso modello d’intervento è stato riconosciuto e apprezzato dall’AUSL, che ha elogiato la collaborazione tra istituzioni. Questa è la differenza tra chi lavora per la sicurezza e la salute dei cittadini e chi cerca soltanto visibilità politica. La salute pubblica merita serietà, non propaganda.