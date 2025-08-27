Giovedì 28 agosto alla Festa provinciale dell’unità di Modena il comico Vito con lo spettacolo ‘L’altezza delle lasagne’

MODENA - Perché è scomparsa la rucola e siamo invasi dall’avocado? Chi ha deciso che non serve più la mezzaluna? Cosa ha trasformato il semplice gesto di nutrirsi in una nuova religione? Da quando l’uomo ha smesso di fare da mangiare e si è trasformato in Chef? Si può preparare una torta di mele eco-sostenibile senza sfruttare l’ambiente? Saranno queste e molte altre le domande alle quali, giovedì 28 agosto alle ore 21.30 alla Festa provinciale dell’unità di Modena, risponderà Vito, nel suo spettacolo ‘L’altezza delle lasagne’, il nuovo one man show in cui il comico porta il pubblico su un terreno a lui caro, quello del cibo e della cucina, in un excursus esilarante e spietato sul malsano e perverso rapporto tra l’uomo e il piano cottura. Una serata, a partecipazione gratuita, che tutti quelli che amano cucinare dovrebbero vedere.

Ad aprire i dibattiti all’Agorà ‘Aude Pacchioni’, invece, alle ore 19.30 sarà l’incontro, moderato dalla giornalista Valentina Lanzilli, dedicato a scuola e università, con la deputata PD e responsabile scuola Segreteria Nazionale Irene Manzi, l’assessora alle Politiche educative e Rapporto con l’Università del Comune di Modena Federica Venturelli, il docente di Storia economica presso Unimore Alberto Rinaldi e la consigliera regionale PD, Presidente V Commissione giovani, scuola, formazione Maria Costi.



Alle ore 21.00 si discuterà poi della difesa e dell’innovazione della sanità pubblica e universale con il Consigliere regionale AVS Paolo Trande, la vicesindaca di Modena Francesca Maletti, il Consigliere regionale Pd e presidente IV Commissione su politiche per la salute e politiche sociali Gian Carlo Muzzarelli, il sindaco di Carpi Riccardo Righi e il presidente dei Comuni Modenesi Area Nord Claudio Poletti. A condurre l’incontro il giornalista Paolo Tomassone.





Tornano anche, alle ore 21.30, i Diari di Viaggio, dedicati in questa occasione alla regione spagnola dell’Estremadura: dal Parco nazionale di Monfrague alle Gole del Rio Duratòn e, a seguire, Partecipanza selvaggia: la natura a Sant’Agata bolognese. La serata è presentata da Giordano Cerè.

Allo spazio El Baile, alle ore 21.30, la musica country di Country Line Dance, mentre per bambini e ragazzi l’animazione di Arci Ludica.

Si ricorda che sono cinque le ristorazioni – Falò delle Terre d’Argine, Fish & Pig, Osteria 467, Pizzeria sotto le stelle, Siamo Fritti - oltre ai tre punti ristoro La Capannina, Spritz & Borlenghi e gelateria.

La Festa è facilmente raggiungibile: il parcheggio per le auto è gratuito e, per incentivare una mobilità sostenibile, sarà allestito un deposito biciclette e monopattini custodito, al costo simbolico di 1 euro, grazie al supporto di Aliante Cooperativa Sociale.

Per informazioni: 353.4722569 e sul sito www.pdmodena.it

