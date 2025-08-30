Lunedì 1° settembre l’avvio del nuovo anno educativo alle scuole d’infanzia e nidi
MODENA - Lunedì 1 settembre riprendono le attività dei servizi educativi comunali, convenzionati e di Cresci@mo, con il via per le scuole d’infanzia (bambini e bambine nella fascia 3-6 anno) e i nidi d’infanzia (0-3).
“Un profondo grazie a tutto il personale e ai collaboratori dei servizi educativi, il cui impegno in queste ultime settimane ha consentito di preparare al meglio l’imminente avvio dell’anno educativo – afferma l’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli – Si tratta di un momento molto atteso dalle famiglie e, come presto vedremo negli occhi dei bambini e delle bambine, anche da loro stessi. I nostri servizi, forti di una lunga tradizione, sono pronti ad accogliere nuovamente i bimbi, nella consapevolezza di rappresentare un imprescindibile punto di riferimento per le famiglie”.
Complessivamente a rientrare in sezione all’avvio del nuovo anno educativo sono i 1.628 bambini della fascia 0/3 anni frequentanti nidi comunali, convenzionati e di Fondazione Cresciamo e circa 400 dei posti privati. Sono invece oltre 4mila i bambini che frequentano le scuole d’infanzia cittadine; di questi i 2.100 delle scuole comunali, di Fondazione Cresciamo e convenzionate torneranno (o entreranno per la prima volta) nelle loro sezioni, appunto, lunedì 1 settembre.
Sempre dalla prossima settimana riprendono l’attività educativa anche i 1.250 bambini delle scuole d’infanzia Fism, Federazione italiana scuole materne; il 15 settembre sarà, infine, la volta dei 730 bambini delle scuole d’infanzia statali.
Inoltre, da lunedì 8 settembre riaprono a bambini e famiglie i servizi integrativi del Comune collocati al Polo Triva; lunedì 15 quelli collocati alla ludoteca Strapapera e quelli al Polo Barchetta, martedì 16 quelli del Centro Momo di piazza Matteotti.
Ampi approfondimenti sono pubblicati online sul sito del Settore Istruzione ed Educazione (www.comune.modena.it/servizi/
