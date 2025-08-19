Quattro giorni di festa, musica e tradizione: a San Possidonio 219ª Sagra del Crocifisso

SAN POSSIDONIO - La comunità di San Possidonio si prepara a vivere uno degli eventi più attesi dell'anno: l'edizione 2025 della Sagra del Crocifisso, in

programma da venerdì 22 a lunedì 25 agosto. Organizzata dal gruppo Focus On, con il prezioso contributo del Comune e la collaborazione dell’Associazione di Volontariato e Commercianti di San Possidonio, la Sagra si conferma un appuntamento imperdibile, ricco di eventi, spettacoli e momenti di condivisione per tutte le età.

Il programma si aprirà venerdì 22 agosto all'insegna del gusto e del divertimento. La serata “Tortelli sotto le stelle”, a cura di AVPC e in collaborazione con la Frolleria di Mirandola, offrirà una deliziosa esperienza culinaria, a cui seguirà l’esibizione di country line dance e la "DJ Night" con Gianluca Ruffato & David Vecchi. La prima giornata della sagra prevede anche l'inaugurazione di una mostra fotografica di Chiara Spaggiari in Villa Varini e il percorso di prova gratuita BIMBINBICI a cura di Ciclistica Novese. Sabato 23 agosto i riflettori si accenderanno sul palco principale per il live dei Bruskers Trio – 14 Strings Acoustic Trio, pronti a incantare il pubblico con la loro musica. Presso Piazzale Vinay inizio del 1 Torneo di Water Volley , mentre Polisportiva Possidiese curerà uno spazio per giochi e dimostrazioni. Alle ore 20.00 esibizione di pattinaggio a cura di Hanami Skating. Domenica 24 agosto sarà il momento più sentito e solenne della festa: alle 9.30 Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale di San Possidonio, momento centrale della giornata di festa e di raccoglimento per tutta la comunità, mentre al pomeriggio la suggestiva processione storica attraverserà le vie del paese, rievocando le tradizioni più antiche – a cura della Parrocchia e della Pro Loco e con la partecipazione de Il Battaglione Estense e la Filarmonica Diazzi. A seguire, la piazza si trasformerà in una grande pista da ballo con il concerto live de “Il Branco”, che saprà coinvolgere il pubblico con la sua energia. Nel giardino di Villa Varini spettacolo “El Spassador e i suoi Mignos”.

La chiusura in grande stile è fissata per lunedì 25 agosto. La serata sarà dedicata al divertimento e al talento locale con la seconda edizione de "La Corrida – dilettanti allo sbaraglio" a cura di Alberto Guasti, che vedrà i protagonisti cimentarsi in esibizioni all'insegna dell'ironia e degli applausi. L’appuntamento si concluderà con un momento conviviale e gustoso: una grande maccheronata offerta a tutti i partecipanti per festeggiare insieme l'ultima sera della Sagra. In Piazzale Vinay finale e premiazioni del 1 Torneo di Water Volley – mentre in Piazza Andreoli alle ore 20.00 esibizione di Artedanza e in Via Gramsci torneo di burraco.

Tutte le sere sarà attivo il ristorante in Villa Varini, con cucina tradizionale e i tanto amati tortelli di zucca. Grande chiusura martedì 26 agosto con un’ultima, imperdibile serata dedicata ai tortelli di zucca, per concludere in bellezza la Sagra di San Possidonio. In piazza Andreoli ci sarà la tradizionale pesca di beneficenza, mentre le caratteristiche bancarelle e il vivace luna park animeranno il centro del paese con luci, profumi e musica, creando un’atmosfera unica per grandi e piccoli. La Sagra del Crocifisso è un evento che unisce generazioni e passioni, portando in piazza lo spirito autentico di una comunità che sa ritrovarsi, sorridere e celebrare la propria identità. L'intero evento è un omaggio alla tradizione e un segno di vitalità per il paese, dimostrando ancora una volta la forza e la coesione della comunità di San Possidonio. Per maggiori informazioni e il programma dettagliato, si prega di consultare i canali social ufficiali dell'evento.

